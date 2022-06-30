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30 Haziran 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 17:30:00

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'da gerçekleşen NATO Zirvesindeki diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan daha sonra, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA ŞANSÖLYESİ SCHOLZ'U KABUL ETTİ

NATO Madrid Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN-RUTT GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Sanchez IFEMA Kongre Merkezi
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