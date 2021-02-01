Başkan Erdoğan'dan CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Ayaklarına taş değse AK Parti'den biliyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine hitap etti. CHP'deki istifalara değinen Başkan Erdoğan, "CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." ifadelerinde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

AK PARTİ'Yİ SORUMLU TUTMAK SİYASİ YÜZSÜZLÜKTÜR

Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar. Siz gizlemeye çalışsanız da kimle kirli pazarlıklar yaptığınızı millet biliyor. Devletin subayına öğretmenine militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak siyasi yüzsüzlüktür.

NEREDE PROVOKASYON VARSA CHP ÖN SAFTA YER ALDI

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgtülerine sahip çıktı. Nerede bir provokasyon varsa CHP ön sıralarda yer aldı. Nerede provokasyon varsa daima ön safta yer aldılar. Ama CHP'li yöneticiler Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanına hiçbir zaman gitmediler.

Devletin kaymakamına ve valisine militan dediler. Biz CHP yönetiminden memnunuz. Biz gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz.

1 MİLYON 300 BİNE YAKIN YENİ ÜYE KAZANDIK

Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik yarıdan fazlası 18-35 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Bunu hep beraber üst seviyeye taşımamız lazım. Kongreye kadar 1 milyon 300 bin üye daha yapmaya hazır mıyız?

Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ulaşım, enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yen nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.