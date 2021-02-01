  • BIST
    1495.89
  • Dolar
    7,1914
  • Euro
    8,6890
  • Altın
    430,3450
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ayaklarına taş değse AK Parti'den biliyorlar"
Akılalmaz olay! Kargoya verilen dalak kayboldu
İzmir'de "deprem fırtınası" mı yaşanıyor?
Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı
40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı yolda!
Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdesi! Yıl sonunda açılıyor
Kripto paralarda Elon Musk esintisi
İzmir'de art arda depremler
Yağmur ve fırtına geliyor...
Kısıtlamalar kalkıyor mu? İşte kritik gün...
Çin 'vurma yetkisi' verdi, Japonya alarma geçti
Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Kimi baştan yazıyor kimi hazırını satıyor... Ver parayı kap tezi!
Dünyanın ilk hava taksi limanı
Bölgede tansiyon yüksek...
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'
Funda Eryiğit'ten rol arkadaşına övgü
Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!
Damla Colbay'ın sokakta kahve keyfi
O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?
Meriç Aral diziye veda etti
Kovid sonrası 5 psikolojik sorun
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:51:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 15:22:00

Başkan Erdoğan'dan CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Ayaklarına taş değse AK Parti'den biliyorlar

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine hitap etti. CHP'deki istifalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyorlar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine hitap etti. CHP'deki istifalara değinen Başkan Erdoğan, "CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." ifadelerinde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

AK PARTİ'Yİ SORUMLU TUTMAK SİYASİ YÜZSÜZLÜKTÜR

Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar. Siz gizlemeye çalışsanız da kimle kirli pazarlıklar yaptığınızı millet biliyor. Devletin subayına öğretmenine militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak siyasi yüzsüzlüktür.

NEREDE PROVOKASYON VARSA CHP ÖN SAFTA YER ALDI

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgtülerine sahip çıktı. Nerede bir provokasyon varsa CHP ön sıralarda yer aldı. Nerede provokasyon varsa daima ön safta yer aldılar. Ama CHP'li yöneticiler Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanına hiçbir zaman gitmediler.

Devletin kaymakamına ve valisine militan dediler. Biz CHP yönetiminden memnunuz. Biz gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz.

1 MİLYON 300 BİNE YAKIN YENİ ÜYE KAZANDIK

Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik yarıdan fazlası 18-35 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Bunu hep beraber üst seviyeye taşımamız lazım. Kongreye kadar 1 milyon 300 bin üye daha yapmaya hazır mıyız?

Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ulaşım, enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yen nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Etiketler : AK PARTİ BAŞKAN ERDOĞAN ADANA CHP
Seda Bakan'dan Shakira dansı

Seda Bakan'dan Shakira dansı
Onur Büyüktopçu'dan bomba açıklama

Onur Büyüktopçu'dan bomba açıklama
Hadise'nin sapık korkusu! Şikayetçi oldu

Hadise'nin sapık korkusu! Şikayetçi oldu
Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya

Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya
Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı

Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı
Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu

Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Betül Demir reklam yüzü oldu

Betül Demir reklam yüzü oldu
Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor

Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER