Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için tüm çabayı gösteriyoruz. Asgari ücret için de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz."

Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır.

Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?"

Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiğini söyledi.