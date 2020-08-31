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31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:42:00

Başkan Erdoğan, zararı yerinde inceleyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıkıntıları yerinde incelemek üzere bölgeye gideceğini açıklayan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinleyecek.

Cumhurbaşkanı’nın ayrıca, afetzedelere verilecek desteklerle ilgili de açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan’ın öncelikle, selden etkilenen ilçeleri helikopterle inceleyecek. Daha sonra, sel felaketinden en fazla etkilenen Dereli ilçesine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, selden zarar gören evleri, dere ve yolları inceleyecek. Ayrıca, Giresun’daki her belediye başkanı kendi ilçelerindeki son durumuyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

Erdoğan’ın, ziyaretin ardından konuyla ilgili İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir toplantı yapacağı ifade ediliyor. Toplantıda, Giresun’daki zararın nasıl giderileceğine dair önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, bölgedeki incelemelerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılacak. Merkez Balıkçı Barınağı’nda düzenlenecek etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılara seslenmesinin ardından denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara taze balık dağıtımını da gerçekleştirecek olan Erdoğan, daha sonra balıkçı gemisi ile denize açılacak.

Türkiye Gazetesi

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