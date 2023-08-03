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03 Ağustos 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 11:30:00

Başkan Erdoğan, YAŞ üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti: YAŞ kararları ile ordumuzun gücüne güç katacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun."

Etiketler : Erdoğan Yüksek Askeri Şura Anıtkabir Özel Defteri
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