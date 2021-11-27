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27 Kasım 2021 Cumartesi 10:27:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 16:29:00

Başkan Erdoğan Türkmenistan'da Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı.

Başkan Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'a gitti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan aşkabat
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