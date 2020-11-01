Başkan Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şuana kadar 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Samsun’dan bu önemli kavşakta çok daha fazla destek bekliyorum, bu mücadelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklarımıza büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalimizi 2053 vizyonumuzla gerçeğe dönüştürebiliriz. Biz kaderi Türkiye’nin kaderi ile Türk milletinin kaderi ile bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlü ise biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz.

Her kim AK Parti’yi şahsi hesaplarının aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur.

Hangi seviyede olursa olsun partimize hizmet etmiş hiç kimseyi dışarda bırakmadan yeni isimler ve heyecanlarla AK Parti’yi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye genelin üye sayımız şu an itibari ile 11 milyonu aştı, böyle bir parti yok. Samsun’un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını bekliyorum. Üye sayısını sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.

Bu vesile ile kuruluşundan bu güne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, yol arkadaşlarımızdan dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Daha önce ilçe kongrelerimizde görev almış olan ve bugün de il kongremizde görev alacak kardeşlerimize başarılar diliyorum.

Bölgemizde ve dünyada siyasi, ekonomik, sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu süreçte hakkın hakkaniyetini mazlumun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki imkanı zor günlerinde tüm dostlarımız ile paylaşıyoruz. Tabi karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın sürecinde içinde yaşadıkları refah düzeninin ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun, biz birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece, Allah’ın izni ile aşamayacağımız engel yoktur.

Her gecenin ardından aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık bulundurana inanan insanlar olarak biz kendi işimize bakacağız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye’yi terörle dize getiremediler, Türkiye’yi darbe ile yıkamadılar, Türkiye’yi ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

Salgın döneminde biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık, yardım isteyen ülkelere de yardım elimizi uzattık. Yok demedik, hepsinin yardımına koştuk. Biz alan el değil veren el olduğumuzu ispatladık.

Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik bir fiil sahada onlara kalkan olduk. Suriye’de Libya’da biz varız, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında biz varız. İnşallah bunan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Her büyük mücadelede olduğu gibi elbette bedeller ödüyoruz, terörle mücadelede darbe girişimlerinde sınır ötesi harekatlarımızda şehitler verdik. İdlib’de Afrin’de bütün bunlarla beraber bizler Zeytin Dalı’nda, Pençe Harekatı’nda şehitler verdik ama şunu unutmayın her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir. Eğer bir vatana sahipseniz bu böyle oluyor, ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Kimi alanlarda bizi yavaşlattılar ama hamdolsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin birliğini şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar.

Dün Van’daydık aynen bu şekildeydik, bir olduk beraber olduk kardeş olduk iri olduk ve aynı kararlılıkla bugün Samsun’a geldik.

İnşallah bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır.

Milletimize daha çok hizmet, daha çok proje, vaat ederken öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz bizim referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız hizmetlerimizdir. Türkiye’nin 80 vilayeti ile birlikte Samsun’da bu hizmetlerden payına düşeni almıştır.

Samsun’a toplam eski rakamda 30 katrilyon bugünkü rakamla 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde 5188 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize 2. Devlet üniversitemizi kazandırdık. Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba’da toplamda 4750 kişili kapasiteli yurtları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize toplam 77 adet spor tesisi yaptık. Samsun’da 4 adet Millet Bahçesi projemiz bulunuyor.

Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda yaklaşık 4 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda 1888 yataklı 37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Halen 550 yatağa sahip 4 hastane ile birlikte 7 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor.

Toplu konutta Samsun’da 11 bin 539 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometreye ulaştırdık.

15 köprü ve viyadük ile 2 adet çift tüp tüneli tamamladık.

Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonunu ve sinyalizasyonunu tamamladık bugün resmi açılışını yapıyoruz bu programdan sonra inşallah resmi açılışı yapmak üzere oraya gideceğiz.

2023’e en güzel şekilde hazırlanarak inşallah 2023 seçimlerinde inanıyorum ki AK Partimiz çok daha farklı bir netice ile Cumhur İttifakı olarak yoluna devam edecektir, hepinizi selamlıyor kalın sağlıcakla diyorum.