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16 Ekim 2020 Cuma 19:01:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 19:16:00

Başkan Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısında geçti. İki lider ortak açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" dedi.

Açıklamalardan satır başları

"Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesi ile Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yolundaki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır."

"İŞ BİRLİĞİMİZİ YENİ SEVİYELERE TAŞIMA KARARI ALDIK"

"Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arasındaki görüşmelerle ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik."

"BU YIL 500 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI MİSAFİRİ AĞIRLADIK"

"Turizm alanında, küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Görüşmelerimizde salgınla mücadelede Türkiye-Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme, suçluların karşılıklı iadesi yönünde atılabilecek adımları ele aldık."

TÜRKİYE KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMAMIŞTIR"

"Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."

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