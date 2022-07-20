"Terörü Suriye'den söküp atacağız"

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Astana formatı kapsamında Tahran'da gerçekleştirilen üçlü zirvede bir araya geldi. Başkan Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı. Erdoğan şunları kaydetti:

PKK, YPG, hepimizin ortak meselesidir. Bugüne kadar sergilediğimiz işbirliğini sürdürerek bu hedeflere birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. DEAŞ, PKK, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz sürdürülmelidir. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmasıdır.

SÖZLER YETERLİ DEĞİL

TERÖR YATAĞI OLDU: Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerle sivil kaybını korumuş, hem de Suriye toprak bütünlüğüne önemli destek vermiştir. Suriye halkının ihtiyaçlarının kesintisiz idame ettirilmesi hepimiz için öncelik taşıyor. Ancak sadece sözler yaralara derman olmuyor. Terör örgütlerinin sınırlarımızdan tamamen 30 km öteye çekilmesi zamanında yapılması. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör yuvalarının temizlenmesinin zamanı çoktan gelmiştir.

SÜREÇ CANLANDIRILMALI: Anayasa Komitesi gayretlerimiz sonucu faaliyete geçmiş bugüne kadar 8 defa toplanmıştır. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan 9. toplantının ertelenmesi üzücüdür. Toplantı, BM'nin kolaylaştırıcılığıyla BM merkezlerinden birinde görüşülerek sağlanmalıdır. Rejimin tavrı ise birlikte başlattığımız bu süreci baltalamaktadır.

ONURLU DÖNÜŞ SAĞLANMALI

BU KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK: Rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum. İdlib'de biraz da olsa sükunet varsa bu Astana sürecinin sonucudur. Türkiye 3.7 milyon Suriyeli kardeşimizi geçici olarak misafir etmektedir. Suriyelilerin topraklarına huzurla, güvenle onurlu dönüşü temin edilmelidir. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli döndü. Siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacakları geri dönüşler için önemlidir.

BM YARDIMLARI SÜRMELİ: Suriye'nin kuzey batısındaki durum dikkat çekiyor. 4 milyon Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye her türlü desteği vermiştir. Astana ortaklarımızdan da aynı anlayışı bekliyorum. BM'nin yardımların sürmesi Suriye'deki krizi önleyecek yegane yöntemdir.

PUTİN: ABD'NİN YIKICI ÇİZGİSİ AYRILIKÇI TEHDİDE YOL AÇIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasından yana olduklarını söyledi. Putin, "Bu bölgede suç, aşırılıkçılık, ayrılıkçılık tehditlerinin olduğunu görüyoruz. Buna, geniş çapta araçlarını kullanan ABD liderliğinde Batılı ülkelerin yıkıcı çizgisi büyük ölçüde yol açıyor" ifadelerini kullandı.

REİSİ: ABD YAĞMALADIĞI SURİYE'Yİ TERK ETMELİDİR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, "ABD, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor. Tüm yabancı güçler Suriye'den ayrılmalı. ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir" dedi. Reisi "Suriye'deki istikrar geri dönmeli. Suriye'de mülteciler önemli bir konu. Suriyelilerin evlerine dönmeleri için bölge ülkeler olarak yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

16 MADDELİK ORTAK BİLDİRİDE TERÖR VURGUSU

Zirvenin ardından yayınlanan 16 maddelik ortak bildiride, Suriye'deki tüm terör örgütleri ve faaliyetleri kınandı. Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

Başkanlar Suriye'de sahadaki durumu ele almışlar.

Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli bağlılıklarını vurgulamışlardır.

Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütlerinin ve bunlarla iltisaklı farklı isimler altındaki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır..

Gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler oluşturulmasına dair her türlü girişimi reddetmişler ve komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır.

Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesine karşı olduklarını ifade etmişlerdir.

TERÖRİST AYRIMI YAPILAMAZ

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ancak halklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir ve bu konuları görüşmelerimizde vurguladık" dedi.

ERDOĞAN NET İFADE ETTİ

Başkan Erdoğan, Astana formatı zirvesinde Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 'askeri operasyona sıcak bakmıyoruz' çıkışına rağmen Türkiye'nin kararlılığını net bir şekilde ifade etti. Bölücü terörün Suriye'den sökülüp atılacağını vurguladı.

ALACAĞIMIZ NETİCE DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Başkan Erdoğan, zirve öncesi Putin ile 1 saat süren bir görüşme yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşen iki lider, kısa birer konuşma yaptı. Erdoğan, "Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum" dedi.

Putin'in, görüşme öncesi Başkan Erdoğan'ı beklediği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İRAN'I UYARDI: TERÖR ÖRGÜTLERİ ORTAK SORUNUMUZ

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de baş belasıdır. Bunlarla, dayanışma içinde mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Erdoğan, üçlü zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Erdoğan, ortak basın toplantısında, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de baş belasıdır. Bunlarla, dayanışma içinde mücadele etmemiz gerekiyor" dedi. Heyetler arası toplantılarda gerçekleştirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirten Erdoğan, iki ülkenin daha önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin olduğunu hatırlatarak "Maalesef Kovid-19 salgını sebebiyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla süreci hızlandırmamız mümkün. Petrol ve doğal gaz alanında atılacak adımlarla da hızlanabilir" diye konuştu. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısında 8 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları için İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye davetiye iletti.

ÇAĞRI FİLMİ MÜZİĞİ İLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde "Çağrı Filmi" müziği çalındı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK

Başkan Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüştü ve "Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız net" dedi. Hamaney ise, "Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon Türkiye ve Suriye'nin zararına olacaktır" ifadelerini kullandı.