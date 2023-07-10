Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson arasındaki kritik görüşme başladı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yapacağı üçlü görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yapacağı görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.
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