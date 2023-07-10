VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BMGK, Yemen'deki Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı
Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Sahte belgeyle "askeri öğrenci olamaz" raporu veren hekimlerin yargılandığı davada karar
Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
Netanyahu, kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesini yeniden meclise getiriyor
THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:13:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:13:00

Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson arasındaki kritik görüşme başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yapacağı üçlü görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yapacağı görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

Etiketler : NATO zirvesi Erdoğan Litvanya Recep Tayyip Erdoğan
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Adalet'li Seda

Adalet'li Seda
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması
Futbol aşkına

Futbol aşkına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX