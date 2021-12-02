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02 Aralık 2021 Perşembe 22:41:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 22:41:00

Başkan Erdoğan şampiyonlarla buluştu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı külliye
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