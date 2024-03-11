Başkan Erdoğan, Nahyan ile görüştü

Başkan Erdoğan, Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'ın doğum gününü kutladı.
Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutladığı Al Nahyan'ı, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 11, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti.
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