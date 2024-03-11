VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya dikenli tel çekti
CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan, Nahyan ile görüştü
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?
Bahar Öztan'ın oğlundan 'entübe' iddialarına yanıt
Bir sokak arayla il değiştirip erken iftar yapıyorlar
11 Mart 2024 Pazartesi 22:03:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 22:03:00

Başkan Erdoğan, Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutladığı Al Nahyan'ı, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed Al Nahyan davet
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX