Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştığını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştı.
KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
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