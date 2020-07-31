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31 Temmuz 2020 Cuma 19:32:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 19:32:00

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

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İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştı.

KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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