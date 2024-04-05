Başkan Erdoğan: Kur-an'ın rehberliğine her şeyden fazla ihtiyaç duyuyoruz

TRT'de "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kadir Gecesi'nde ekrana gelen yarışmanın büyük finalinde Kur'an ziyafeti yaşandı.

Final programına katılarak yarışmacıların heyecanına ortak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışmaya katılan tüm yarışmacıları kutlayarak, emek ve gayretleri için jüri üyelerini de tebrik etti.

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Yarışmalarda dereceye giren kardeşlerimin her birini tebrik ediyor, bizlere böylesine muhteşem bir Kur'an ziyafeti tattırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/1IRmCr9Ctr — 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024

"Bu güzel buluşmaya vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve TRT'mizin değerli yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum" sözleri ile konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık uğurlamaya hazırlandığımız 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan, kişinin kulluğunu, faniliğini Allah-u Teâla karşısında acizliğinin tekrar hatırlaması varoluş gayesini tekrar idrakine varmasıdır. Bu yönüyle ramazan her sene asr-ı saadete bir hicrettir. Dünyadaki Müslümanlar Kur'an oruç ve yardımlaşma ayı Ramazan'ı idrak etmeye çalışıyor milletimiz de bu mübarek günleri oruçla iftarla sahurla teheccüd itikaf ve mukabele ile ihya ediyor. Tarihin kerahet vaktinde yaşayan günümüz Müslümanları için Ramazan bizlere lûtfedilen bir arınma ve toparlanma vesilesidir. Kur'an ayı olan Ramazan'ı şerifin tam da ruhuna uygun şekilde Kur'an bülbülleri tilavetleriyle idrak etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Dereceye giren kardeşlerimin her birini tebrik ediyor bizlere böylesine muhteşem bir Kur'an ziyafeti tattırdıkları için kendilerini şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Jürideki kıymetli hocalarımıza da aynı şekilde emekleri ve gayretleri için teşekkürlerimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an sözlerin en güzelini cemeden mukaddes bir kitap olarak Müslümanlar tarafından asırlardır okunarak ezberlenerek huşu ile dinlenerek dillerde kulaklarda kalplerde hanelerde muhafaza edildi gök kubbemizde yankılandı. İnşallah kıyamete kadar da Kur'an gönüllerin kulakların ve ruhların şifası olmaya devam edecektir. Son günlerini idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının feyzi ihsanı ve keremi katlayarak artıracağına inanıyorum inşallah biz de işte bugün burada olduğu gibi bu yağmurdan nasiplenmenin gayretinde olacağız. Kur'an-ı Kerim'in nuru ilk vahyi indiğinde Hira'dan dalga dalga yeryüzüne yayılarak insanlığın selametini rahmete ve berekete vesile oldu bu ilahi çağrı karanlığı aydınlığa korku ve çaresizliği ümide hüznü de sevince tebdil eyledi. Sadece iyi bir kul değil aynı zamanda iyi bir Müslüman çok iyi bir insan olmayı Kur'an'ı Kerim'den ve yürüyen Kur'an olan Hazreti peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin örnek hayatından öğrendik"

"KUR-AN'IN REHBERLİĞİNE HER ŞEYDEN FAZLA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın dört bir yanında yaşanan insani trajedi ve yaşananlara da değindi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Müslümanlar olarak bugün Kur-an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında İslam beldelerinin çoğunda kan gözyaşı ve istikrarsızlık hâkim. Etnik mezhep Buralarda duyduğumuz ve kabine temelli gerilimlerin en çok yaşandığı yerlerin başında İslam ülkeleri geliyor komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olmamıza rağmen gelir adaletsizliğin yaygın olduğu ülkeler maalesef bizim inanç coğrafyamızda bulunuyor. Bir tarafta insanların refah ve bolluk içinde yaşarken hemen öte tarafta milyonların açlık ve kıtlığın pençesinde kıvranmasının hiçbir makul izahı olamaz kardeşlerim. Elbette bize medeniyetimize ve inandığımız değerlere zıt olan bu tablonun sorumlusu sadece Müslümanlar değildir"

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Zekât gibi bir müesseseye sahipken, bir tarafta insanlar refah ve bolluk içinde yaşarken, diğer tarafta milyonların açlık ve kıtlığın pençesinde kıvranmasının hiçbir izahı olamaz. pic.twitter.com/20F2dJBxiL — 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024

"KAYNAKLARIN RANTINI SÖMÜRGECİ GÜÇLER YEMEKTEDİR"



"Küresel emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır. İslam ülkelerinin sahip olduğu altının petrolün madenin ve diğer yeraltı ve yer üstü kaynaklarının rantını o zenginliklerin asıl sahipleri değil eski sömürgeci güçler yemektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Afrika'dan Asya'ya pek çok bölgeye baktığımızda bu sömürü çarkın nasıl kurulduğunu ve nasıl işletildiğini rahatça biliyoruz. Savaş ve çatışma bu araçların en başında yer alıyor bakınız çok açık söylüyorum bugün Suriye'yi, Yemen'i Libya'yı, Sudan'ı, Filistin ve daha nice İslam toprağını kana bu çatışmaların gerilimlerin zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Kimi zaman demokrasi getirme kimi zaman terörü ve gerilimi bitirme kimi zaman ülkeyi kalkındırma kimi zaman barışı ve istikrar sağlama velhasıl her defasında farklı bir maskenin arkasına gizlenerek oynanan oyunun gayesi zenginliklerin talan edilmesidir. Ne yazık ki bunda çoğu zaman başarılı da oldular işte sizler de görüyorsunuz komşumuz Suriye 13 yıldır kaos ve kargaşadan bir türlü çıkamadı Libya'da Yemen'de hala huzur ortamı tesis edilemedi Sudan da milyonlarca insan yerini yurdunu evini terk etmek zorunda kaldılar Filistin'deki işgal zülüm ve katliam politikaları ise üç çeyrek asırdır artarak devam ediyor"

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Her defasında farklı bir maskenin arkasına gizlenerek oynanan oyunun gayesi, zenginliklerin talan edilmesidir. Ne yazık ki bunda çoğu zaman başarılı oldular. pic.twitter.com/yU9KKsjmod — 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024

"Kardeşlerimizin tam 180 gündür maruz bırakıldıkları zulümü ve soykırımı anlatmaya artık kelimeler dahi kifayetsiz kalıyor"

İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerimizin tam 180 gündür maruz bırakıldıkları zulümü ve soykırımı anlatmaya artık kelimeler dahi kifayetsiz kalıyor. Kardeşlerim, atalarımız yitik kaybedildiği yerde aranır demişler yüzleştiğimiz sorunlar için sadece başkalarını suçlamak kabahati sürekli başkasında aramak şüphesiz kolaya kaçmak olacaktır. İslam ve insanlık düşmanlarının tüm bu krizlerdeki paylarını sorgularken kendi hatlarımızı kendi kusurlarımızı da açık yüreklilikle kabul edeceğiz Kur'an-ı Kerim Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin rehberliğinden ayrılmamamızın bağlarımızın zayıflaması da karşımızdaki bu vahim tablonun oluşmasında etkili olduğunu biliyoruz. Şunu kabul etmemiz gerekiyor; Kur'an'ın emir emirleriyle aramıza mesafe koydukça bizi biz yapan bizi hasımlarımıza karşı güçlü kılan hasletlerimizi de kaybetmeye başladık. Öyle ki bir duvarın tuğlaları gibi olması gereken kardeşliğimiz zayıfladı birliğimiz bozuldu dayanışmamız sarsıldı muhabbetimiz azaldı" dedi.

İslam coğrafyasında yaşanan karışıklıkların üstesinden dayanışma ile çıkılabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Kardeşlerimize sahip çıkacağız, birbirimizi sevecek gözetecek birbirimizin hakkına hürmet göstereceğiz. Paylaşmanın bereketini dayanışmanın gücüne tüm kalbimizle inanacağız kardeşimize akrabalarımıza komşularımıza sırtımızı asla dönmeyeceğiz yetimin başını okşayacak, öksüzün elinden tutacak ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacağı dini mezhebi veya etnik farklılıklarımızı Allah'ın kudretin bir tecellisi Rabbimizin bir ayeti olarak görüp birbirimize saygıyla yaklaşacağız" dedi.

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Yetimin başını okşayacak, öksüzün elinden tutacak, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacağız. pic.twitter.com/TDzzGOoDBa — 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024

Final programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Erol Özvar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli yarışmacıların heyecanına ortak oldu.