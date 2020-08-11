Başkan Erdoğan, Külliye'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.
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