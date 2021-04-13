Tam kapanma mı, ek tedbir mi? Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ve ilk iftarını yapacağımız Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Müslümanlar olarak bu ayın her gününü ibadet ve arınma dışında yardımlaşma fırsatına dönüştüreceğimize gönülden inanıyorum. Dünyanın neresinde bir kalbi buruk gözü yaşlı sıkıntı içinde bir masum bir mağdur varsa hepsinin de Ramazan ayı hürmetine refaha kurtulaşa kavuşması için dua ediyoruz.

Son Kabine toplantımızdan bu yana diğer çalışmalarımızın yanı sıra ülkemiz açısından önemli bir dizi uluslararası toplantılara katıldık. Türk Konseyi'ne katılmak isteyen çok sayıda ülke bulunuyor. Artık bu oluşumu uluslararası bir örgüt haline getirmemiz gerektiğini görüyoruz.

Türk Konseyi bünyesinde kurulan çok sayıda yapı ile üzerinde çalışılan vizyon belgesi, çok daha güçlü bir kurumsallaşma ihtiyacını ortaya koyuyor. Salgın şartlarının el vermesi halinde kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladığımız 8. Olağan Zirve'de bu doğrultuda somut adımları atacağız.

Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daima şaffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik için gerekli şartları birer birer attık. Bizden sonra başvurduğu halde hızla birliğe üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz bir gerçektir. Biz hala Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ve taahhütlerimize bağlıyız. Avrupa Birliğinden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir.

Kısaca D-8 diye ifade ettiğimiz teşkilatın 10. zirvesine de çevrimiçi olarak iştirak ettik. Türkiye olarak çoğunluğu gençlerden oluşan 1,1 milyarlık nüfusu temsil eden D-8'i güçlendirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Rusya Devlet Başkanı sayın Putin ile pek çok konuyu ele aldığımız oldukça verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik.

Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. İkili ve bölgesel pek çok meseleyi değerlendirdik. Kırım konusundaki ortak hassasiyetimizi paylaştığımız görüşmede serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması hususunda mutabık kaldık.

Ayrıntılar gelecek...