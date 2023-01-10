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10 Ocak 2023 Salı 12:49:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 12:49:00

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan tazminat
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