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03 Kasım 2020 Salı 18:13:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 18:13:00

Başkan Erdoğan kahraman Türklerle görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki saldırıda Avusturyalıları kurtaran Türklerle telefonda görüştü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında biri saldırgan olmak üzere iki kişi öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mikail Özen ile Recep Tayyip Gültekin ile telefonda görüştü.

Görüntülü görüşmede, Erdoğan, Özen ile Gültekin'i tebrik etti.

Olay

Recep Tayyip Gültekin, başkentin turistik bölgesi birinci Viyana'da arkadaşı Mikail Özer'le bulundukları sırada silah sesleri duyduklarını, seslerin geldiği yöne doğru ilerlediklerinde, bir teröristin yoldan geçen sivil bir kişiyi vurduğuna şahit olduklarını belirtti.

Gültekin, yaralı kadına yardımcı olduğunu ve yakındaki bir restorana yaralıyı taşıdığını söyledi.

Gültekin, daha sonra restorandan ayrıldı ve teröristle karşı karşıya geldi.

Gültekin, polise durumu aktardıktan sonra, bir başka noktada çatışma sonucunda bir polis memurunun yaralandığını gördüklerini ifade etti.

Çatışmadan ötürü sağlık ekiplerinin olay yerine yaklaşmadığını kaydeden Gültekin, arkadaşı Mikail Özen'le yaralı memuru ambulansa kadar taşıdıklarını söyledi.

Etiketler : başkan erdoğan Gültekin Avusturya kahraman Türkler
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