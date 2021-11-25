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25 Kasım 2021 Perşembe 23:09:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 23:10:00

Başkan Erdoğan: Kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracağız!

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracağız. Gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik.

Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz."

"Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabasıyla mümkündür"

"Aziz milletim... Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız.

Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."

Etiketler : başkan erdoğan türkiye şiddet
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