Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 3, 2024
* 200 yatak kapasitesi
* 17 bin metrekare kapalı alan
* 7 ameliyathane, 42 poliklinik pic.twitter.com/kTUgRt11rE
Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.
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