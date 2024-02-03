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Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak
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03 Şubat 2024 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 14:25:00

Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan iskenderun devlet hastanesi açılış
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