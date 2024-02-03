Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

Başkan Erdoğan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.



* 200 yatak kapasitesi

* 17 bin metrekare kapalı alan

* 7 ameliyathane, 42 poliklinik pic.twitter.com/kTUgRt11rE — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 3, 2024

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.