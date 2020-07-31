31 Temmuz 2020 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 15:22:00
Başkan Erdoğan, devlet liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.
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