Başkan Erdoğan: Yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine evet demeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam etti.

Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, karşılama töreni sonrasında baş başa görüşmeye geçti.

İlgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 1'inci oturumu gerçekleştirildi. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Abdülmecid Tebbun'u Yüksek Düzeyli İş Birliği konseyimizin birinci toplantısı münasebetiyle Anarka'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine, bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Cezayir Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60'ıncı yılını bu vesileyle tebrik ediyorum.

Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun da 60'ıncı yılına tekabül ediyor. İki dost ve kardeş ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İkili ilişkilerimizi yeni bir zemine taşıyan yüksek düzeyli iş birliği Konseyi'nin kuruluşunu, 2020 yılında Cezayir'e yaptığım ziyaret sırasında kararlaştırmıştık.

İlk toplantımızı gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Bu vesileyle iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı, karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Görüşmelerimizde Türkiye-Cezayir ilişkilerini kapsamlı bir biçimde ele aldık. Gerek ikili, gerek uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak, sürdürme kararlılığımızı vurguladık.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla yüzde 35 artırarak, 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. O da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Afrika'nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Cezayir'in üretimini çeşitlendirmeye özellikle birçok alanda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik bütün bu alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Ekonomik iş birliğimizin lokomotiflerinden biri olan yatırımcılarımız da bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Cezayir'i bir üretim üssü olarak gören ve yatırımlarını ülkenize yönlendiren firmalarımıza desteğinizin süreceğinden eminim. Özellikle de yarın İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle gerçekleşecek iş forumunun, karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın arttırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır.

Yakın geçmişte ortak yatırımların başlamış olduğu madencilik ve enerji alanlarındaki çalışmalarımız, ülkelerimizin refahını artıracaktır. Değerli basın mensuplarım, aziz kardeşimle bugün aynı zamanda ortak coğrafyamız olan Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir Afrika Kıtası'nın yüz ölçümü itibariyle en büyük ülkesi olmasının yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi ve Sahel bölgesi başta olmak üzere Afrika'nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

Seçimlerin Somalili kardeşlerimizle birlikte Doğu Afrika halkları için de hayırlara vesile olmasını diliyor, cumhurbaşkanı sayın Hasan Şeyh Mahmud'u tebrik ediyoruz.

Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın tedbirinde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türk yatırımlarının ağırlık kazandığı Vahran kentinde açılacak başkonsolosluğumuz, iki ülke arasındaki beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik gayretlerimize destek verecektir.

Türkiye Maarif Vakfı'mız da Cezayir'de kuracağı okulla Cezayirli gençlere kaliteli eğitim imkanı sunacaktır. Kardeş Türkiye ve Cezayir halkları arasındaki güçlü bağların karşılıklı olarak açacağımız kültür merkezleri vasıtasıyla daha da kuvvetlendirilmesini hedefliyoruz.

Madencilikten çevreye, eğitimden kültüre muhtelif alanlarda biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Tüm alanlarda atılabilecek ilave somut adımları, ilgili bakanlıklarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir. Bizler de kendilerini bu yönde teşvik ederek gerekli desteği sağlayacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'a ve heyetine ziyaretleri için, şahsım, heyetim ve milletim adına teşekkür ediyorum."