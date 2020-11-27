Canlı yayında flaş açıklama: Mecburuz, alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız. Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.

"KANAL İSTANBUL'A YOĞUN TALEP VAR"

Varlık Fonu toplantısında başkan benim, aldığımız kararları uyguluyoruz. Kanal İstanbul projesiyle ilgili yerli ve küresel yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Projenin mimari teknik boyutları hazır artık ihale safhasına geldi. Bu adımı en kısa sürede atarak İstanbul farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda farklı bir güce ulaşacaktır