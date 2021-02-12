Başkan Erdoğan: 36 milyar liraya yükselttik

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12 Şubat 2021 Cuma 14:56:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 14:56:00

Başkan Erdoğan: Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 36 milyar liraya yükselttik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik." dedi.

Başkan Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

Erdoğan, Milli Uzay Programı'na ilişkin, "Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır." dedi.

Erdoğan, "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim." diye konuştu.

Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili eleştirilerle ilgili, "Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz." dedi.

"BÜTÇEDEN ÜNİVERSİTELERİMİZ İÇİN AYIRDIĞIMIZ PAYI 36 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan üniversite bütçe
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