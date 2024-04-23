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23 Nisan 2024 Salı 15:23:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 15:23:00

Başkan Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocuklarla bir araya geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yusuf tekin cumhurbaşkanlığı külliyesi çocuk
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