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25 Ağustos 2022 Perşembe 18:37:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 18:37:00

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşları... Ahlat..." sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi Ahlat
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