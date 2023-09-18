18 Eylül 2023 Pazartesi 00:38:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 00:38:00
Başkan Erdoğan, ABD'de Ahıska Türkleri ile buluştu: "Vatandaşlık sürecini hızlandırıyoruz"
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'ndeki Ahıska Türklerini kabulünde konuşuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;Savaşın ardından 4 bin Ahıska Türkü'nü Türkiye'ye getirdik.Ahıska Türkleri, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış, çeşitli zorluklar altında yaşamış, miraslarını yeni nesillere aktarmıştır.Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz, bu tür eğilimlere birlikte 'dur' demeniz gerekiyor. Ahıska Türklerinin huzur ve güvenliğinin kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz.
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