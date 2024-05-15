Mahzen-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlarda: elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.
13 kilo Metamfetamin,
87 litre sıvı Metamfetamin,
450 bin adet uyuşturucu hap,
muhtelif miktarda Kokain,
5 adet ruhsatsız tabanca,
7 adet hassas terazi ele geçirildi.
Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
9,5 kg Metamfetamin,
3 adet hassas terazi,
3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.
32 kg Metamfetamin,
1 adet hassas terazi ele geçirildi.