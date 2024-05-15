VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir 4.5 ile sallandı!
Mahzen-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
Emekli kütüphanecinin evi kütüphane oldu
Engelleri birlikte aşıyorlar
Shakespeare'in Hayaleti Türkiye'ye geliyor
Emel Sayın'ı ağlatan konser
15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00

Mahzen-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

ABONE OL

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen Mahzen-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda: elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.

13 kilo Metamfetamin,

87 litre sıvı Metamfetamin,

450 bin adet uyuşturucu hap,

muhtelif miktarda Kokain,

5 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.

9,5 kg Metamfetamin,

3 adet hassas terazi,

3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

32 kg Metamfetamin,

1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Etiketler : operasyon mahzen suç örgütü
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Motive'li gece

Motive'li gece
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX