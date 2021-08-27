Başkan Erdoğan açacak! İki yeni hızlı tren hattı 4 Eylül'de hizmette

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli ve simge tarihlerinden biri olan Sivas Kongresi'nin 4 Eylül tarihindeki yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki önemli açılışa katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara-Sivas, Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışını 4 Eylül tarihinde yapacak.

ANKARA-SİVAS 2 SAAT

Başkan Erdoğan'ın katılmasının beklendiği açılış töreni kapsamında temeli 2008'de atılan Ankara-Sivas ile temeli 2012 yılında atılan Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışı gerçekleştirilecek. Projeyle Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Ankara-Sivas hattıyla da kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate kadar düşecek. Toplam 393 kilometre uzunlukta olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren elektrikli ve sinyalli olarak saatte 250 kilometre hızla işletilecek.