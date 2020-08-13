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13 Ağustos 2020 Perşembe 18:16:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 18:29:00

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğü belirtildi. İkili görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındığı kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

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