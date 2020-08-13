Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.