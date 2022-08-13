Başkan Erdoğan: 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"na katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da aynı haklara sahip birinci sınıf mümtaz fertleridir.
Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.
Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Kimi Avrupa devletlerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunları sizlerin de gördüklerini biliyorum.
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