Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PKK'da derin çatlak açtı

Barış Pınarı Harekatı sürecinde PKK/YPG'nin sözde basın biriminde çalışan M.D. teslim olup itiraflarda bulundu. M.D. ABD'nin YPG'li teröristleri eğittiğini ve yiyecek, giyecek, sağlık ile silah ihtiyacını da karşıladığını söyledi. Ayrıca harekatın terör örgütü PKK'da ağır çatlağa yol açtığını ifade etti.



PKK’ya 2014 yılında katılan ve ikna edilerek Nisan ayının son haftasında teslim olan 23 yaşındaki kadın terörist M.D., ABD’nin Suriye’de örgüte verdiği desteği anlattı. Barış Pınarı Harekatı sürecinde YPG’nin basın biriminde çalıştığını belirten M.D., YPG’li teröristlerin tamamına Amerikan askerlerinin eğitim verdiğini, Derik ve Rumeylan’daki YPG’nin sözde özel kuvvetler birimi olan YAT’ın ABD tarafından özel eğitildiğini ifade etti. M.D., Barış Pınarı’ndan sonra Haseke’de kurulan “savaşın öncü gücü” adlı grubu da ABD askerlerinin eğittiğini anlattı.



İSTİHBARAT ABD’DEN

ABD’nin Suriye’deki varlığına ilişkin önemli beyanlarda bulunan itirafçı terörist, YPG’nin Haseke bölgesindeki iç ve dış istihbaratı Amerikalılarla birlikte yürüttüğünü söyledi. Suriye’de hemen her yerde ABD askerlerinin var olduğunu söyleyen terörist, YPG’nin yiyecek, giyecek, sağlık ve silah ihtiyacının Amerikalılar tarafından sağlandığını anlattı. Örgütün Ayn el Arab’ta bombalı drone ürettiğini, ABD’nin savaş sürecinde kendilerine MG-58 dağıttığını ve sonra geri aldığını da kaydeden itirafçı terörist, YPG’nin elde ettiği petrolü ABD, Rusya ve hatta Esed’e bile sattığını anlattı.

ÜST KADRO DEĞİŞTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Barış Pınarı Harekatı’nın örgüt içindeki yansımalarına da değinen M.D., harekattan sonra yapılan görevlendirmeleri deşifre etti. Örgütün Nisan’ın ilk haftası Kamışlı’da yaptığı toplantıda Sofi Nurettin’in görevden alınıp yerine Bahoz Erdal’ın YPG’nin başına getirildiğini anlatan terörist, bu toplantıda birçok elebaşının yerlerinin değiştirildiği bilgisini verdi. M.D., toplantıda “Şahin Cilo” kod adlı Mazlum Kobani’nin de YPG en üst sorumluluğundan alınıp diplomasi sorumlusu olarak görevlendirildiğini söyledi.