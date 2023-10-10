Bakan Yerlikaya: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,
181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62'si tutuklandı.
Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek
JANDARMA BİRLİKLERİMİZİN SINIR BÖLGELERİMİZDE DÜZENLEDİĞİ 1️⃣1️⃣7️⃣ OPERASYONDA 1️⃣8️⃣1️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2023
❌ İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
Türkiye... pic.twitter.com/Al9FR5sOgj