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10 Ekim 2023 Salı 08:37:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 08:37:00

Bakan Yerlikaya: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,

181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62'si tutuklandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek

Etiketler : aliyerlikaya operasyon göçmenkaçakçılığı
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