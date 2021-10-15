Bakan Varank'tan 'siyasi cinayetler' iddiasına tepki!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin 'siyasi cinayetler' iddiasına tepki gösterdi.

AK Parti'nin siyasette kaos ve komploya izin vermeyeceğini söyleyen Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"İşte ana muhalefetin başındaki zat, durduk yere siyasi cinayetler işlenebilir tarzında bir açıklama yaptı. İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler bir tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar işte böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinden koşarlar. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla izin vermez. Ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır.''