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15 Ekim 2021 Cuma 23:35:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 23:35:00

Bakan Varank'tan 'siyasi cinayetler' iddiasına tepki: Korku senaryolarıyla beklentiye girmemeliler

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin 'siyasi cinayetler' iddiasını korku senaryosu olarak nitelendirdi. Bakan Varank, "Ana muhalefet lideri eğer elinde bir bilgi varsa bunu adli makamlarla paylaşmalıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin 'siyasi cinayetler' iddiasına tepki gösterdi.

AK Parti'nin siyasette kaos ve komploya izin vermeyeceğini söyleyen Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"İşte ana muhalefetin başındaki zat, durduk yere siyasi cinayetler işlenebilir tarzında bir açıklama yaptı. İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler bir tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar işte böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinden koşarlar. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla izin vermez. Ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır.''

Etiketler : Mustafa Varank AK Parti Sanayi ve Teknoloji ana muhalefet
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