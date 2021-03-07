AKINCI S-1 seri üretimi son aşamaya geldi!

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07 Mart 2021 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 23:55:00

Bakan Varank, AKINCI S-1 hava aracını inceledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

Etiketler : Bayraktar AKINCI Mustafa Varank
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