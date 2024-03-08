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"Kazaya karışan sürücünün yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili süreç takip ediliyor"
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08 Mart 2024 Cuma 12:51:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 12:51:00

Bakan Tunç: Kazaya karışan sürücünün yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili süreç takip ediliyor

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıkları bildirildi. Aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisiyiz" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"18 yaşından küçük yani suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik.

O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz."

Etiketler : yılmaz tunç eyüpsultan kaza
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