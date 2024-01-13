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13 Ocak 2024 Cumartesi 15:26:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 15:26:00

Bakan Tunç duyurdu... Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşım yapan 3 kişi yakalandı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki hain saldırıda şehit olan 9 askerimize yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi yakalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlere yönelik sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili olarak İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman'da tespit edilen 10 kişiden 3'ünün yakalandığını duyurdu. Bakan Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı" olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup 49'unun yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen; 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir."

Etiketler : yılmaz tunç şehit provokatif paylaşım
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