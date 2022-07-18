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18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:53:00

Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Of Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganın olayın ardından silahı ile birlikte yakalandığı duyuruldu.

Of Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

59 yaşındaki Dönmez saldırı sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İhbarla olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada saldırganın silahı ile birlikte yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiği duyuruldu.

Etiketler : Trabzon Bakan Soylu Sefa Dönmez
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