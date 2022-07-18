Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni hayatını kaybetti

Of Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

59 yaşındaki Dönmez saldırı sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İhbarla olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada saldırganın silahı ile birlikte yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiği duyuruldu.