Bakan Soylu'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili flaş açıklama
Giresun'daki sel bölgesinde çalışmaları denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında 'Bir vatandaşımızı daha bulduğumuzu düşünüyoruz. Vefat eden sayımız böylece 9'a çıkmış olacak. Kayıp 6 vatandaşımız daha var' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: 'Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma.'
İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma."
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