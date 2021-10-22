Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi: Bu kadar yüzsüzlük olabilir
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; 'Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.' ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarından satır başları;
-10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler.
-(FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması) Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.
- HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
- MİT'ten operasyon: Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
- 9. Boğaziçi Film Festivali Yarın Başlıyor
- Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj gönderdi
- Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi: Bu kadar yüzsüzlük olabilir
- ''İsrail kaçırdı'' demişlerdi... Gerçek bakın ne çıktı?