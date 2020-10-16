Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu

Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.