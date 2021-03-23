Bakan Soylu kadınlara seslenerek "İhtiyacınız olan her an yanınızdayız" mesajı verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadına yönelik şiddete dikkat çekerek İçişleri bakanlığı bünyesinde bu alanda yapılan çalışmaların tanıtımının yer aldığı bir video ile "İhtiyacınız olan her an yanınızdayız" mesajı verdi.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette SIFIR TOLERANS anlayışıyla İHTİYACINIZ OLAN HER AN, YANINIZDAYIZ"
"BİZ EGEMEN BİR DEVLETİZ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı konuşan Bakan Soylu, şu açıklamalarda bulundu;
"İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslasarası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız."
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