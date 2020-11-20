Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı

Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı

İçişleri Bakanı Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.