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20 Kasım 2020 Cuma 23:34:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 23:34:00

Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.

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