Bakan Soylu açıkladı: 1'i turuncu 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz” ifadelerini kullandı.