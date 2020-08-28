Bakan Soylu açıkladı: 1'i turuncu 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz” ifadelerini kullandı.
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