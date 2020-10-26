Bakan Selçuk: Lütfen olumlu bir dil kullanın

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi;

"Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!" değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil, "Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."