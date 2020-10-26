Bakan Selçuk: Lütfen olumlu bir dil kullanın

26 Ekim 2020 Pazartesi 12:53:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 12:53:00
Bakan Selçuk: Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanın
Kaynak: DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanmasını isteyerek, 'Okulda maskeni çıkarma' yerine, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın' cümlesinin kullanılmasını örnek gösterdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi;
"Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: "Okulda maskeni çıkarma!" değil, "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." "Kimseye yaklaşma!" değil, "Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın." "Çok dikkatli ol!" değil, "Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun."
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