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19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabası içindeyiz

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.' dedi.

"Okulum Temiz Belgesi" töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık. Bütün okullarımızda okulun temiz belgesinin alınabilmesi için altyapı hazırlamaktı" dedi.

Okullarda 2 bin denetmen görev alacağını kaydeden Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduğunu açıkladı. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Selçuk, "Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" diye konuştu.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabamız var. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu ile konuşuyoruz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye evrilecek, bizleri hangi riskler bekliyor, velilere yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız, bunları düşünüyoruz. Hangi okulumuz hazır bunlara bakacağız.

Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği günlere hasretiz. Bu çalışmalar konusunda bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içinde olduğunu söylemekten memnuniyet duyarım."

Bakan Selçuk, "Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak" dedi.

Bakan Selçuk, "Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Bilim Kurulu ile beraber ki bu sadece Sağlık Bakanlığı ve MEB'in işi de değil. İlgili tüm kamu kuruluşları bir ortak değerlendirme ortaya koyuyor ve neticesinde kararlar veriliyor. Bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağını kararlaştırırız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular zaten onlar için hazır olarak var" diye konuştu.

Selçuk, "Uzaktan eğitim konusunda bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların birtakım kararlar ortaya koymasını bekliyoruz. Velilerimizin haklı taleplerinin alınması şart" dedi.

Bakan Selçuk, "Okulların bir an önce açılması için her cephede çalışıyoruz. Açılması noktasında gereken tedbirleri alıyoruz ama bütün toplumdan da beklentimiz var. Okulları beraber açacağız dememizin de temel prensibi bu" diye konuştu.

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