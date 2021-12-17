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17 Aralık 2021 Cuma 14:16:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 14:17:00

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Kaynak: DHA

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Bakan Pakdemirli "Yaklaşık 2,7 milyar TL'lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemesi
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