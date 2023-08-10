Bakan Özhaseki: Orta hasarlı binaları ağır hasarlı olarak görmeye razıyız

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'taki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kentte bugün birçok konut ve iş yerinin temelini attıklarını belirterek, bu yatırımların hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getiren Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.

"Deprem ülkesi olduğumuzu bilelim" diyen Özhaseki, Himalayalar'dan başlayıp Alplere doğru devam eden sıradağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birinin Türkiye olduğuna da dikkati çekti.

Özhaseki, Bakanlık olarak daha önceden deprem bölgesindeki rezerv alanlarda, bugün ise şehir merkezinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

180 bin konutun inşasına başladıklarını ve inşaatların devam ettiğini hatırlatan Özhaseki, "Bir zorluğumuz var. Rezerv alanlarda yer bulamıyoruz. Yani çevrede hazine arazileri arıyoruz oralarda yer bulmak bazen mümkün olmuyor. Mesela Hatay'da hiç bulamıyoruz. Sonra insanlar 10, 15 kilometre öteye yaptığımız evlere gitmek istemiyorlar. Eski hatıralarının bulunduğu, yaşadıkları yerde devam etmek istiyorlar. Onun için de mecburiyet olarak yerinde dönüşüme başladık." diye konuştu.

Depremin oluşturduğu hasarın çok ciddi olduğunu, bunun da yüklü bir maliyetinin olduğunu dile getiren Özhaseki, herkesin kendi yerinde kurallara uygun bir şekilde dönüşüm yapabileceğini belirtti.

Orta hasarlı binaların durumuna ilişkin çok sayıda soru aldıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Orta hasarlı bina yorulmuş bina demektir. Bunlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın, birçok masraf etmenize rağmen birazcık güçlendirseniz de yarın bir gün tehlikeye açık bina demektir. Eğer ille de 'Biz bu orta hasarlı binamızı güçlendirmek istiyoruz.' diyorsanız, raporları alın, müracaatınızı yapın, belediyeden ruhsatınızı alın devam edin. Ama bana soruyorsanız, 30 yıldır bu işlerin içerisinde olan, yıllarca belediye başkanlığı yapmış, ömrü bu işlerle geçen kardeşinize soruyorsanız. Lütfen bu işe tevessül etmeyin, ağır hasarlılar grubunda görelim ve yıkalım. Bizim verdiklerimizden istifade ederek sıfırdan yapın. Yeniden yapın. Yok hayır kanun diyor ki, 'Ben bundan istifade edeceğim arkadaş, raporu da aldım, her türlü işi de hazırladım, belediyeye gidiyorum uygun şekilde ruhsatımı alıyorum, güçlendireceğim.' Siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok ona. Naçizane yine söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın talimatı da böyle, orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu bizim yükümüzü arttırıyor aslında. Üzerimize gelen mali yükü daha da arttırıyor ama olsun, arttırsın. Yeter ki bu iş bir kere yapılıyor, yapılsın ve bu işlerin içinden çıkalım."

Yerinde dönüşüm projesinin şehir ekonomisine de olumlu etkilerinin olacağını ifade eden Özhaseki, kentteki birçok esnafın bu proje kapsamında işlerinin canlanacağını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta 30 bin vatandaşın projeye müracaat ettiğini söyleyen Özhaseki, Bakanlık olarak yarım kalan inşaatları da kendilerinin bitireceğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, bir katılımcının orta hasarlı binalarla ilgili sorusu üzerine, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neredeyse bütün bu soruların içerisinde her sayfada 'Orta hasarlı binaları güçlendirmek için projeleri hazırlamıştık, bunları yapabilir miyiz' diyor. 'Canlı yayında da siz yıkılacağını söylemiştiniz.' diyor. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Eğer bir kardeşiniz olarak görüyorsanız lütfen yıkın. 'Yok ben kanundan istifade edeceğim arkadaş, rapor da aldım, üniversiteye gittim, onlar da bunu hazırladılar. Belediyeden ruhsat alıyorum.' Yolunuz açık olsun. Gelin ruhsatınızı alın yapın. Bir şey demiyorum ben buna. Ama bir kere daha düşünün bunu yaparken. Eğer bazıları da ben bunu orta hasarlı gibi gösterip yarın bir gün birilerine kiraya veririm, nasıl olsa içinde de ölürse o ölsün gibi bakıyorsa o da herhalde Allah'a hesap veremeyeceği bir durum. Onu da net söyleyeyim, ayıp olmasın. Emin olun birisinin ölümü sizin yüzünüzden olursa bunun hesabını veremezsiniz. Bu binalar yorulmuş binalar. Bir iki sefer daha 5 veya 6 şiddetinde bir depremle eğer bir dakika süren bir uzunlukta veya 30, 40 saniye devam ederse o binaların hepsi yerle yeksan olur. Böyle bir güçlendirme imkanı var. Ama biz üzerimize yük geleceğini bildiğimiz halde ağır hasarlı grupta görün, lütfen değiştirin ve dönüştürün. Biz yardım edelim diye de söylüyoruz."

Toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Özhaseki, kentteki programları kapsamında gazetecilerle de bir araya geldi.