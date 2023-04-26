Bakan Kurum: "Yarısı Bizden" kampanyasına bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de 5 bininci arsanın tapu teslim töreninde yaptığı açıklamada, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın başlattığı köprülü kavşak projesinin bakanlık olarak temelini attıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Sancaktepe Belediyesinin yanındaki otoparkın rahmetli Topbaş döneminde başlatıldığını dile getirerek, "Hani kimseyi ayrıştırmıyoruz diyorlar ya, bundan daha büyük bir ayrıştırma olur mu? Sen daha başladığın işi tamamlamıyorsun." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısını 85 milyon birlikte yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, depremin ardından geçen 2,5 ayda 120 bin konut sayısına ulaştıklarını ve inşasını başlattıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, köy konutlarının anahtarlarını teslim ettiklerine dikkati çekerek, "Milletin derdiyle dertlenirsen bu işleri yaparsın. Ama senin derdin olmazsa, milletin zor gününde yanında olmazsan, tatile gidersen, bu millete hizmet götüremezsin. Bu millet de sana sandıkta gereken cevabı 14 seçimdir verdiği gibi 14 Mayıs'ta da verecek." ifadelerini kullandı.

Diğer afet bölgelerinde olduğu gibi zor zamanında vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Kurum, başlatılan 319 bin konutu 1 yılda teslim edeceklerini, toplamda 650 bin yeni konut yapacaklarını anlattı.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

Kentsel dönüşüm için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına de değinen Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapı stokunu yenileyeceğiz. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda uydu kentlerimizi inşa edeceğiz. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular başladı. Bugün, 26 Nisan itibarıyla bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz, ilk saatler itibarıyla bu projeye başvurdu. Vatandaşımızın rızası çerçevesinde görüşmeleri yapacağız, maliyetin yarısını biz karşılayacağız, taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz. 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yapacağız. Aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle vatandaşım evine kavuşacak."

Tamamı 250 bin metrekare olan Aydos Millet Bahçesi'nde daha önce ilk fidanları diktiklerini hatırlatan Kurum, bugün Aydos Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacaklarını, ilçedeki yeşil alan miktarını artıracaklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinden söz eden Kurum, Sancaktepe'de kurulan Atık Getirme Merkezi ve Atölyesi ile pek çok ürünün geri dönüşümünün sağlanacağı bildirdi.

Bakan Kurum, "Bir tarafa bakıyorsunuz milleti için yollar, köprüler, hastaneler, trenler, şehir hastaneleri, millet bahçeleri, sosyal konut yapanlar var. Diğer tarafta da akşamleyin telefonun karşısına geçip millete boş vaatlerle gönlüne girmeye çalışanlar var. Telefonu alıyor, 'Onu yapacağım, bedava ev, araba vereceğim, Togg fabrikası yerli değil, İHA fabrikasını gözden geçireceğiz, kapatacağız, ne gerek var bunlara' diyenler var." değerlendirmesini yaptı.

Milleti ayırt etmeksizin hizmet edip çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Bundan 4 yıl önce CHP seçimlerde ne diyordu? 'Martın sonu bahar olacak' diyorlardı. Ama ne hikmetse o baharı biz ne İstanbul'da ne Ankara'da ne İzmir'de ne Sancaktepe'de göremedik. Bu şekilde Sancaktepe, bu millet baharını bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, karda kapanan yolları gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, samimiyet göremedik. Ama şimdi ne diyorlar? Kılıçdaroğlu kalkmış, 'Yine baharlar gelecek' diyor. Arkadaş biz sizin vadettiğiniz yalancı bahardan Sancaktepe'mize, İstanbul'umuza, milletimize ne hayır geldi ki? Siz sözlerinizi tutmadınız ki? Hani bizim metromuz, hani bizim kentsel dönüşüm konutlarımız nerede? Devlet böyle yönetilmez arkadaşlar. Devlet yönetmeyi bilmiyorlar ama bol keseden atmayı çok iyi biliyorlar."

Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya ile bazı vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, daha sonra Samandıra Meydanı'nda vatandaşlar çay içip sohbet etti.

Burada vatandaşların sorularını cevaplayan Kurum, İstanbul'un güçlü hale gelmesi için vatandaşın ne ihtiyacı varsa onları giderecek anlayışla 21 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Yeşil alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Kurum, bir taraftan da vatandaşların mülkiyet problemlerini çözdüklerini bildirdi.

TOKİ ile 81 ilde 1 milyon 200 bin aileye sağlam ve güvenli evler yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Yaşadığımız büyük afette 11 ilimizde 143 bin konutumuz var. Hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Dimdik ayakta. Aynı anlayışta, işte İstanbul'umuzdaki dönüşümü yapacağız. 81 ilde hikayemiz var. Burada Karslı, Ağrılı, Adıyamanlı, Iğdır'dan kardeşlerimiz var. Gidin, illerinize bakın. Bu kardeşiniz 5 yıllık bakanlığı sürecinde hiçbir afette tatile gitmedi. Hep milletin yanında oldu. Bir sorun varsa hep milletimizin dizinin dibinde olduk." diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra meydandaki çocuklara oyuncak dağıttı.