Bakan Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 TV'de konuk olduğu “Murat Çiçek'le Yüzyüze” programında gündeme ilişkin merak edilen soruları cevaplıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bu akşam saat 20.00'de 24 TV canlı yayınına katıldı.
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sunumu ile gerçekleşen "Yüzyüze" programında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor..
- Bakan Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
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